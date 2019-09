Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bürstadt: Angestellter nimmt Verfolgung auf

Festnahme nach Ladendiebstahl

Anzeige und Sicherheitsleistung

Bürstadt (ots)

Dank des beherzten Einsatzes eines Supermarktmitarbeiters ist ein diebisches Duo am Samstag (7.9.) nach einem Ladendiebstahl in der Mainstraße nicht weit gekommen. Gegen 11 Uhr hatte der Angestellte die 31-jährige Täterin und ihren 29 Jahre alten Komplizen beim Einstecken der Ware beobachtet. Als sie ohne zu bezahlen den Laden verließen und in einem Auto davonfahren wollten, nahm der couragierte Mann kurzerhand die Verfolgung auf. Dabei alarmierte er die Polizei und gab den Beamten konsequent seinen Standort bis zur Autobahn 67 durch. Dort konnten die Ordnungshüter das Duo auf dem Parkplatz Wildbahn stoppen und festnehmen sowie die gestohlene Ware, bei der es sich unter anderem um Kaugummis und Lippenstifte handelte, sicherstellen. Auf der Wache wurde Anzeige erstattet. Weil die Beschuldigten ihren festen Wohnsitz im Ausland haben wurde für die Sicherung des Verfahrens eine Sicherheitsleistung von rund 200 Euro fällig. Nach Zahlung dieser und Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurden beide wieder auf freien Fuß gesetzt.

