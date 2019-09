Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Tatverdächtige nach Einbruch in Keller festgenommen

Darmstadt (ots)

Wegen des Verdachts des Einbruchs in einen Keller eines Cafés in der Landgraf-Philipps-Anlage, nahmen Streifen des 1. Polizeireviers in Darmstadt am späten Freitagabend (06.09) zwei Tatverdächtige, im Alter von 38 und 31 Jahren, fest. Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll der 38-Jährige gegen 23.30 Uhr über ein Kellerfenster eingedrungen sein, während der 31-Jährige draußen aufgepasst haben soll. Diese Situation durchschaute ein aufmerksamer Zeuge und sprach die nervös wirkenden Tatverdächtigen an, die daraufhin ohne Beute die Flucht ergriffen. Anhand der Personenbeschreibung konnten die umgehend alarmierten Streifen die beiden Verdächtigen nur wenige Minuten später festnehmen. Bei der anschließenden Durchsuchung des 38-Jährigen stellten die Beamten neben einer Taschenlampe und Handschuhen, auch eine geringe Menge an Haschisch sicher. Ob die beiden Verdächtigen bei dem Einbruch unter dem Einfluss von Drogen standen, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. Für die beiden Männer endete die Nacht auf dem Polizeirevier, wo sie nach den polizeilichen Maßnahmen und einer Blutentnahme entlassen wurden. Zukünftig werden sie sich wegen des versuchten Einbruchs strafrechtlich verantworten müssen. Zudem wurde gegen den 38-Jährigen ein Strafverfahren wegen des Drogenbesitzes eingeleitet.

Für den Fortgang der Ermittlungen suchen die Beamten der Ermittlungsgruppe City weitere Zeugen, die Hinweise zu dieser Tat geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 bei den Ermittlern zu melden.

