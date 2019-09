Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: Reifen plattgestochen

Zeugen gesucht

Kelsterbach (ots)

In der Nacht zum Sonntag (08.09.) haben bislang noch unbekannte Täter an insgesamt sieben Fahrzeugen im Schloßweg, in der Neukelsterbacher Straße und in der Burgstraße die Reifen plattgestochen. Gegen 9.45 Uhr bemerkten Zeugen die Beschädigungen und verständigten die Polizei. Der Tatzeitraum reicht 17 Uhr am Vorabend zurück. Wie hoch der Gesamtschaden ist, steht derzeit noch nicht fest. Zeugen, die Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06071/7198-0 zu melden.

