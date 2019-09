Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Höchst im Odenwald: Gitterboxen geraten in Brand

Ursache unklar

Polizei ermittelt

Höchst im Odenwald (ots)

Am Sonntag (8.9.) kam es auf einem Firmengelände in der Industriestraße zu dem Brand von abgestellten Gitterboxen. Gegen 4 Uhr war die Polizei über die Rettungsleitstelle alarmiert worden, nachdem in diesem Funkenflug festgestellt worden war. Die ebenfalls sofort alarmierten Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Höchst konnten den Brand unter Kontrolle bringen, jedoch beschädigten die Flammen im Vorfeld, neben den Gitterboxen, auch Teile einer Gebäudeecke und einen angrenzenden Dachüberstand. Hinsichtlich der Schadenshöhe werden derzeit, nach ersten vorsichtigen Schätzungen, mehrere Tausend Euro angenommen. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Was zu dem Ausbruch des Feuers geführt hat ist bislang noch unklar. Die Kriminalpolizei in Erbach ist mit den weiteren Untersuchungen betraut. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten des Kommissariats 10, unter der Rufnummer 06062/9530, in Verbindung zu setzen.

