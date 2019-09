Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: Festnahme nach eskalierendem Streit

Kelsterbach (ots)

Einsatzkräfte der Polizei haben am frühen Sonntagmorgen (08.09.) nach einer handfesten Auseinandersetzung im Bereich der Marktstraße drei Tatverdächtige im Rahmen der Fahndung festgenommen. Gegen 1.30 Uhr waren drei Männer im Alter von 25 und 27 Jahren mit einem 33-Jährigen in Streit geraten. Hintergrund wäre eine Beleidigung des Älteren in Richtung des Trios gewesen. Die drei Männer gingen daraufhin auf den Älteren los und schlugen auf ihn ein. Der Verletzte, der ebenfalls auf Kelsterbach kommt und erheblich alkoholisiert war, kam mit einem Krankenwagen in eine Klinik. Ein Tatverdächtiger konnte noch in Tatortnähe festgenommen werden, die beiden Mittätern ein wenig später nach einem Zeugenhinweis. Gegen die Festgenommenen wurde Strafanzeige wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung eingeleitet.

