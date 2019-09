Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Nauheim: Zeugen nach zwei Einbrüchen gesucht

Kriminelle erbeuten unter anderem Geld & Schmuck

Nauheim (ots)

Kriminelle hatten es am Samstag (07.09.) auf zwei Anwesen in Nauheim abgesehen. Die Rüsselsheimer Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und hofft auf Mithilfe aus der Bevölkerung. Zwischen 15 Uhr und 21.30 Uhr drangen bislang noch unbekannte Täter durch ein aufgehebeltes Badezimmerfenster in ein Haus in der Entenstraße ein. Sämtliche Räume wurden durch die Unbekannten betreten und Schränke sowie Schubladen durchsucht. Nach derzeitigen Erkenntnissen erbeuteten die Einbrecher Schmuck und Bargeld im Gesamtwert von mehreren Hundert Euro. Ebenfalls mit Schmuck sowie mit einem Laptop und einer Spielekonsole suchten die Täter bei einer gleichgelagerten Tat zwischen 18.30 Uhr und 22.30 Uhr das Weite. Durch die aufgebrochene Terrassentür hatten sich die Diebe gewaltsam Zugang zu dem Einfamilienhaus in der Straße "Im Teich" verschafft und das Innere durchwühlt. Eine Fahndung nach den bislang noch unbekannten Tatverdächtigen verlief ohne Erfolg. Das Kommissariat 21/22 nimmt Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06142/696-0 entgegen.

