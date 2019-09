Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Soft-Air Pistole und Rauschgift sichergetstellt

Groß-Gerau (ots)

Mehrere Polizeistreifen haben am Freitagmittag (06.09.) zwei 18 und 20 Jahre alte Heranwachsende festgenommen. Ein Verkehrsteilnehmer hatte über Notruf die Polizei alarmiert, nachdem er insgesamt vier junge Männer im Bereich eines Kiosks in der Darmstädter Straße ausgemacht hatte. Einer hätte nach seiner Beobachtung eine Pistole gezeigt. Umgehend eilten zahlreiche Polizeistreifen hinzu und konnten die Beschriebenen vor Ort antreffen. Bei der Durchsuchung des Quartetts stießen die Beamten bei dem 18-Jährigen aus Zweibrücken auf eine Soft-Air Pistole sowie Kleinstmengen Haschisch. Bei seinem 20 Jahre alten Begleiter, der aus Babenhausen kommt, stellten die Polizisten 35 Gramm Marihuana, kleine Mengen Amphetamin sowie eine Feinwaage sicher. Ein Richter am Amtsgericht ordnete daraufhin die Durchsuchung seiner Wohnung an. Hierbei kamen noch zwei Schlagstöcke sowie ein Messer in amtliche Verwahrung. Gegen beide vorläufig Festgenommene wurde Strafanzeige eingeleitet. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

