Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gernsheim: Alkoholisierter 34-Jähriger nach Unfall festgenommen

Gernsheim (ots)

Ein 34-Jähriger wurde nach einer Verkehrsunfallflucht am Freitagabend (06.09.) durch Polizeibeamte festgenommen. Nach ersten Erkenntnissen hatte er gegen 20.40 Uhr an der Kreuzung Heidelberger Straße / Bundesstraße 44 das dortige Rotlicht missachtet und war mit dem Auto eines 63 Jahre alten Mannes aus Gernsheim kollidiert. Der vermeintliche Unfallverursacher flüchtete jedoch trotz geplatzten Reifens mit seinem Auto, stellte das Fahrzeug im Bereich der Reichenberger Straße ab und rannte davon. An beiden Wagen entstand erheblicher Sachschaden, zudem wurde der 63-Jährige beim Zusammenprall verletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Polizisten im abgestellten Auto zurückgelassene Ausweispapiere des Geflüchteten sicher, der kurz darauf aus nicht bekannten Gründen an die Unfallstelle zurückkam und festgenommen wurde. Bei der Durchsuchung entdeckten die Beamten die Fahrzeugschlüssel bei ihm. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,20 Promille. Zur Blutentnahme kam er mit auf die Wache. Nach Recherchen ist er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Der 34-Jährige muss sich jetzt in den eingeleiteten Verfahren strafrechtlich verantworten.

