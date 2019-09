Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Umstadt: Silberfarbene Geldkassette aus weißen Ford Transit gestohlen

Groß-Umstadt (ots)

Aus einem weißen Ford Transit erbeuteten Diebe am Sonntagabend (07.09) eine silberfarbene Geldkassette mit den Tageseinnahmen eines Standes vom Bauernmarkt. Während die Standbesitzer den in der "Oberen Marktstraße" geparkten Transit beluden, sollen die Täter in der Zeit zwischen 18.30 und 18.45 Uhr an die Geldkassette gelangten sein. Mit ihrer Beute flüchteten die Täter unbemerkt. Wer zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizei in Dieburg zu melden (06071/9656-0).

