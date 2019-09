Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Versuchter Einbruch in Verkaufsbude auf Winzerfestgelände

Bensheim (ots)

Noch unbekannte Täter haben am frühen Samstagmorgen (7.9.) in der Zeit zwischen 2 Uhr und 3 Uhr versucht eine Verkaufsbude "Am Wambolterhof" aufzubrechen. Ihr Plan blieb glücklicherweise ohne Erfolg, jedoch beschädigten die Kriminellen mit ihrem Vorgehen den Rollladen des Standes und verursachten damit einen Schaden von rund 1000 Euro. Die Polizei in Bensheim ist mit dem Fall betraut. Sachdienliche Hinweise zu den Tätern werden unter der Rufnummer 06251/84680 entgegengenommen.

