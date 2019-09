Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Bieberau-Reinheim-Zeilhard: Diebe machen Beute aus Bürocontainer und Sporthalle

Groß-Bieberau-Reinheim-Zeilhard (ots)

Die Beamten der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Ober-Ramstadt haben nach dem vergangenen Wochenende (07.-08.09) die Ermittlungen wegen Einbrüchen in einen Bürocontainer und in eine Sporthalle aufgenommen.

In Groß-Bieberau geriet am Samstagnachmittag (07.09) ein Bürocontainer des Steinbruchs im Wersauer Weg in das Visier von Kriminellen. In der Zeit zwischen 15 und 17 Uhr gelangten die Täter über eine aufgehebelte Tür in die Räumlichkeiten. Aus diesen erbeuteten sie eine grüne und eine schwarze Geldkassette. Der dabei entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

In der Nacht zum Sonntag (07.-08.09) gelangten Einbrecher über die aufgehebelte Zugangstür in die Sporthalle "Am Mühlbach" in Zeilhard. Bei ihrer anschließenden Suche nach Beute, brachen die Täter weitere Türen und Schränke auf. Dabei entwendeten sie unteranderem Geld, ein Laptop und Sportartikel. Der Gesamtschaden beläuft sich auch in diesem Fall auf mehrere Hundert Euro.

Bei beiden Taten gelang den Tätern unerkannt die Flucht. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe in Ober-Ramstadt zu melden (06154/6330-0).

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell