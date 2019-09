Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Fensterscheibe von Zeitungsladen mit Gullideckel beschädigt

2000 Euro Schaden verursacht

Heppenheim (ots)

Mit einem Gullideckel haben offenbar noch unbekannte Täter die Scheibe eines Zeitungsladens in der Tiergartenstraße beschädigt. Die Schadenssumme wird derzeit auf mindestens 2000 Euro geschätzt. Ob die Täter am frühen Sonntagmorgen (8.9, gegen 4 Uhr, mit diesem Vorgehen versuchten in das Geschäft zu gelangen ist noch unklar. Ersten Ermittlungen zufolge stammt der am Tatort gefundene Gullideckel von dem Fahrbahnbereich einer etwa 50 Meter entfernten Bushaltestelle. Möglicherweise konnten Zeugen verdächtige Personen in diesem Zusammenhang beobachten? Die Kriminalpolizei in Heppenheim (21/22) ermittelt und hat ein Verfahren wegen des versuchten Einbruchs eingeleitet. Unter der Rufnummer 06252/7060 nehmen die Beamten alle sachdienlichen Hinweise, die der Tataufklärung dienen, entgegen.

