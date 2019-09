Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Schule im Visier von Einbrechern

Zeugen gesucht

Bensheim (ots)

Nach dem Einbruch in eine Schule in der Darmstädter Straße hat die Kriminalpolizei in Heppenheim die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Am Samstagmorgen (7.9.) waren die Spuren der Kriminellen von einer Lehrkraft entdeckt und die Polizei alarmiert worden. Die Tatzeit dürfte sich demnach auf die vorangegangene Nacht von Freitag (6.9.) bis zum folgenden Samstagmorgen erstrecken. Über das Fenster eines Klassenzimmers waren die Täter gewaltsam in die Räume gelangt und hatten auf der Suche nach Wertvollem mehrere abgeschlossenen Türen innerhalb des Gebäudes aufgehebelt. Mit ihrer Beute, bei der es sich unter anderem um Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro handelt, suchten sie im Anschluss das Weite. Mit ihrem Vorgehen verursachten die Kriminellen einen Gesamtschaden, der derzeit auf mehrere Tausend Euro geschätzt wird.

Die Beamten des Kommissariats 21/22 sind mit dem Fall betraut und fragen: Wer hat zur Tatzeit und in Tatortnähe verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen? Unter der Rufnummer 06252/7060 nehmen die Ordnungshüter alle sachdienlichen Hinweise entgegen.

