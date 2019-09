Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Südhessen: Veröffentlichung von Messstellen

Südhessen (ots)

Geschwindigkeit ist nach wie vor eine der Hauptursachen bei Unfällen mit schweren Folgen. Das Polizeipräsidium Südhessen führt deshalb regelmäßig Geschwindigkeitskontrollen in den Landkreisen Darmstadt-Dieburg und Groß-Gerau, im Kreis Bergstraße, im Odenwaldkreis sowie in der Stadt Darmstadt durch, um diesem Problem entgegenzuwirken.

Neben den Kontrollen werden auch bestimmte Messstellen in Südhessen veröffentlicht, um das Thema regelmäßig in das Bewusstsein der Verkehrsteilnehmer zu bringen. Ziel dieser Veröffentlichung ist, wie bei vergleichbaren Aktionen wie dem europaweiten Speedmarathon, die allgemeine Reduzierung des Geschwindigkeitsniveaus. In der kommenden Woche wird unter anderem an folgenden Örtlichkeiten "geblitzt":

- Bundesautobahn 67 bei Darmstadt - Landesstraße 3111 bei Einhausen - Landesstraße 3260 bei Reichelsheim - Vitrolles-Ring in Walldorf - Nordring in Griesheim

Geschwindigkeitsmessungen können natürlich auch jederzeit an anderen Örtlichkeiten durchgeführt werden.

