POL-GG: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Am Freitag (06.09.) kam es in der Kurhessenstraße, Höhe der Hausnummer 11 in Mörfelden zu einer Verkehrsunfallflucht. In der Zeit zwischen 14.00 Uhr und 17.15 Uhr wurde bei einem geparkten weißen Seat der linke Außenspiegel abgefahren. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizeistation Mörfelden-Walldorf unter der Telefonnummer 06105-40060 in Verbindung zu setzen.

