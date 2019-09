Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erbach-Ebersberg: Technischer Defekt löste Brand aus

Erbach (ots)

Der Brand im Wohnhaus im Ortsteil Ebersberg (wir haben berichtet), ist nach Untersuchungen der Brandermittler durch einen technischen Defekt ausgelöst worden. Die Ermittler des Kommissariats 10 aus Erbach und des Landeskriminalamtes haben gemeinsam mit einem Gutachter am Donnerstag (5.9.) die Brandstelle in der Straße "Sägewerk" untersucht. Es wurde festgestellt, dass das Feuer im Bereich einer Steckdose in einem Zimmer im Obergeschoss ausbrach.

Bei dem Feuer wurde niemand verletzt. Der Schadenshöhe dürfte jedoch die Millionengrenze überschritten haben.

Unsere Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4363341

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Christiane Kobus

Telefon: 06151/969-2410 o. mobil: 0152/218 83 783

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell