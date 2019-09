Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörlenbach: Weißer Ford in Brand geraten

Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen

Mörlenbach (ots)

Ein weißer Kleinlastwagen vom Hersteller Ford wurde ersten Ermittlungen zufolge am frühen Freitagmorgen (6.9.) offenbar vorsätzlich in der Fürther Straße in Brand gesetzt. Der Schaden dürfte sich nach Schätzungen auf mehrere Tausend Euro belaufen. Gegen 0.30 Uhr hatten Zeugen die Polizei alarmiert. Durch das frühzeitige Entdecken und Melden des Brandes konnten die Flammen von der ebenfalls hinzugeeilten Feuerwehr rasch gelöscht werden. Weil eine erste Spurensuche an dem Auto auch Hinweise auf ein mutwilliges Zerstechen der Reifen ergeben hatte, ermittelt nun die Kriminalpolizei wegen des Verdachts der Brandstiftung und Sachbeschädigung.

Das Kommissariat 10 in Heppenheim ist mit dem Fall betraut und nimmt in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen unter der Rufnummer 06252 / 7060 entgegen.

