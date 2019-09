Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lautertal

Elmshausen: Zeugen nach versuchtem Kupferkabeldiebstahl gesucht

Wer hat Verdächtiges beobachtet?

Lautertal (ots)

Die Dezentrale Ermittlungsgruppe in Bensheim hat nach einem versuchten Kupferkabeldiebstahl, der sich nach ersten Erkenntnissen in der Zeit zwischen Dienstag (3.9.) und Donnerstag (5.9) ereignete, die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen.

In der Absicht circa 300 Meter Kupferkabel zu entwenden, hatten die noch unbekannten Kriminellen ein "Am Schiffsacker" gelegenes Firmengelände betreten, gezielt ihre Beute abtransportiert und zunächst auf einer angrenzenden Wiese in zahlreichen Abschnitte zerschnitten. Möglicherweise sollte das Zerschneiden dem besseren Abtransport dienen. Aus noch nicht bekannter Ursache ließen die Kriminellen jedoch von ihrem weiteren Vorhaben ab und das nun nicht mehr brauchbare Kabel zurück. Insgesamt verursachten sie einen Sachschaden von mindestens 3000 Euro.

Die Beamten in Bensheim fragen: Wer hat in der Nähe des Tatortes und zur Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachten können? Hinweisgeber werden gebeten, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06251/84680).

