Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Polizei stellt gestohlenes E-Bike sicher

50-jährigen Tatverdächtigen festgenommen

Darmstadt (ots)

Wegen des Verdachts des Fahrraddiebstahls nahm eine Streife des 1. Polizeireviers am frühen Freitagmorgen (06.09) einen 50-jähriger Mann fest. Zuvor fiel der Mann in der Grafenstraße auf, als er lautstark herumschrie. Mehrere Anwohner beschwerten sich daraufhin bei der Polizei wegen dieser Ruhestörung. Nur eine Minute nach der Meldung konnten die Beamten den 50-Jährigen antreffen und kontrollieren. Dabei stellten sie bei dem Mann ein vom Sonntag (01.09) gestohlenes weißes Damen Pedelec fest. Das E-Bike wurde an Ort und Stelle sichergestellt. Der 50-jährige Tatverdächtige wird sich zukünftig wegen des schweren Fahrraddiebstahls verantworten müssen. Das E-Bike soll noch heute der Besitzerin zurückgegeben werden.

