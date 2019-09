Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Autofenster mit Stein eingeworfen und Bargeld entwendet

Zeugen gesucht

Viernheim (ots)

Auf der Rückseite des alten Friedhofs im "Großer Stellweg" hat ein noch unbekannter Mann am Donnerstagvormittag (5.9.) offenbar sein Unwesen getrieben. Zwischen 10.30 Uhr und 11.00 Uhr beschädigte der Täter mit einem Stein die Fensterscheibe eines dort abgestellten silbernen Golfs und entwendete eine geringe Summe Münzgeld aus der Ablage des Fahrzeuges. Im Vorfeld der Tat war Zeugen dort eine verdächtige Person aufgefallen, die als etwa 20 bis 30 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß beschrieben wurde. Der Mann mit nordafrikanischem Erscheinungsbild soll dort einen Friedhofsbesucher kurz angesprochen und um Hilfe bei einem Handytelefonat gebeten haben. Der Unbekannte war mit einer kurzen hellen Jacke und einer nicht näher beschriebenen Kopfbedeckung bekleidet. Er sprach gebrochen Deutsch. Inwiefern diese Person mit dem Diebstahlsdelikt in Verbindung stehen könnte ist, derzeit Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Diese hat die Dezentrale Ermittlungsgruppe in Viernheim übernommen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten, unter der Rufnummer 06204/93770, in Verbindung zu setzen.

