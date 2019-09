Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Einbruchsversuch beim Fahrzeugteilehändler

Darmstadt (ots)

Die Polizei hat die Ermittlungen nach einem versuchten Einbruch bei einem Fahrzeugteilehändler im Daimlerweg aufgenommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand schlugen die bislang unbekannten Täter am frühen Freitagmorgen (06.09), gegen 3Uhr, eine Scheibe ein, über diese sie allem Anschein nach in die Räumlichkeiten eindringen wollten. Ob die Kriminellen etwas erbeutet haben oder sich in den Räumlichkeiten aufhielten, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. Der bei der Tat entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei den Beamten der Ermittlungsgruppe des 3. Polizeireviers in Arheilgen zu melden (06151/969-0).

