Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Unbekannter beschmiert Auto

Wer hat etwas beobachtet

Darmstadt (ots)

30 bis 40 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 Meter groß, westeuropäisches Erscheinungsbild, Brillenträger und braune, kurze, wellige Haare. Das ist die Beschreibung eines noch unbekannten Mannes, der am späten Donnerstagabend (6.9.) einen in der Grafenstraße geparkten Audi Coupé beschmiert haben soll. Gegen 22 Uhr konnte der Täter an dem schwarzen Auto beobachtet werden, das zu diesem Zeitpunkt auf dem Parkplatz vor einem Eiscafé abgestellt war. Mit einem weißen Stift hatte er sich an der rechten Fahrzeugseite zu schaffen gemacht und großflächig seine Farbspuren hinterlassen. Der damit verursachte Schaden wird derzeit auf mindestens 500 Euro beziffert. Die Ermittlungsgruppe-City der Darmstädter Polizei hat ein Verfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 alle sachdienlichen Hinweise zu dem Täter entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell