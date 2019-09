Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Trickdieb gibt sich als Handwerker aus und erbeutet mehrere Hundert Euro

Rüsselsheim (ots)

Ein bislang noch unbekannter Täter hat sich am Donnerstagabend (05.09.) als Handwerker ausgegeben und bei einer 85 Jahre alten Frau mehrere Hundert Euro erbeutet. Gegen 20 Uhr klingelte der Kriminelle bei der Seniorin in der Schlesienstraße und stellte sich als Handwerker vor. Er wolle die elektrischen Geräte in der Wohnung der Rentnerin überprüfen, da angeblich ein Blitz ins Gebäude eingeschlagen war. Die Rüsselsheimerin ließ den Unbekannten in ihre eigenen vier Wände. Anschließend gelang es dem Tatverdächtigen, die ältere Dame abzulenken und unbemerkt rund 500 Euro Bargeld zu entwenden. Mit seiner Beute verließ er die Wohnung und flüchtete unerkannt. Der Flüchtende war etwa 50 Jahre alt und circa 1,70 Meter groß. Er hatte einen Vollbart, trug schwarze Kleidung und hatte eine dunkle Kappe auf dem Kopf. Zeugen, denen der Beschriebene vor der Tat oder bei der Flucht aufgefallen ist oder bei denen der Täter ebenfalls geklingelt hat, werden gebeten, sich beim Kommissariat 21/22 der Rüsselsheimer Kriminalpolizei zu melden (06142/696-0).

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Sebastian Trapmann

Telefon: 06151/969 2411

Mobil: 0173/659 6516

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell