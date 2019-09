Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Biebesheim: Polizei nimmt 27-Jährigen fest und stellt über 300 Gramm Haschisch sicher

Biebesheim (ots)

Beamte der Polizeistation Gernsheim haben am Donnerstagmittag (05.09.) einen 27-Jährigen vorläufig festgenommen und in seiner Wohnung über 300 Gramm Haschisch sichergestellt. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt hatte den Biebesheimer wegen Schwarzfahrens zur Festnahme ausgeschrieben. Als die Polizisten gegen 11.30 Uhr am Donnerstag den Haftbefehl vollstrecken wollten und an der Wohnanschrift des Gesuchten auftauchten, fiel ihnen Kleinstmengen Haschisch auf dem Wohnzimmertisch des 27-Jährigen auf, nachdem dieser die Tür geöffnet hatte. Freiwillig übergab der Mann eine Plastiktüte mit weiteren 35 Gramm der Droge. Dem jedoch nicht genug, bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung, die durch einen Richter am Amtsgericht angeordnet wurde, konnten durch einen Rauschgiftspürhund sieben eingeschweißte Päckchen mit rund 300 Gramm sowie diverse andere Plastiktütchen mit Haschisch entdeckt werden. Der Biebesheimer wurde festgenommen und muss sich jetzt wegen des Verdachts des Handels mit Betäubungsmitteln verantworten. Nachdem er einen Teil der im Haftbefehl geforderten Geldstrafe aufbringen konnte, wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt.

