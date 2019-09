Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Büttelborn: Hoher Schaden nach Brand einer landwirtschaftlich genutzten Lagerhalle

Büttelborn (ots)

Am frühen Freitagmorgen (06.09.)wurde um 02.10 Uhr der Brand einer landwirtschaftlichen Lagerhalle in der Feldgemarkung (verlängerte Darmstädter Straße) Büttelborn gemeldet. Durch den Brand wurden ein in der Halle abgestellter Traktor, verschiedene Erntegeräte sowie eine Photovoltaikanlage auf dem Dach zerstört. Durch das schnelle Einschreiten der Feuerwehr konnten noch zwei Traktoren mit angehängten Erntemaschinen aus der Halle gefahren werden. Da vier Metallträger der Dachkonstruktion durch die große Hitzeeinwirkung deformiert wurden, muss die Statik der Halle geprüft werden. Aktuell wird von einem Sachschaden in Höhe von mindestens 250.000.- Euro ausgegangen. Angaben zu der Brandursache können zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gemacht werden.

Alexander Lorenz, Erster Polizeihauptkommissar und Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Führungsdienst

Tel.: 06151- 9693030

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt



Telefon: 06151 - 969 2400

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell