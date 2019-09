Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Wurden Täter beim Einbruchsversuch überrascht?

Darmstadt-Eberstadt (ots)

Innerhalb einer Stunde versuchten Kriminelle am Mittwochabend (04.09) in eine Wohnung in der Heidelberger Landstraße einzubrechen. Als der Bewohner gegen 22.20 Uhr zurückkehrte kamen ihm zwei Männer entgegen, die in Richtung der Pfungstädter Straße liefen. Ob es sich bei den beiden Männern um die Einbrecher gehandelt haben könnte, prüft derzeit die Kriminalpolizei. Beschrieben wurden die Männer als 1,70 Meter und 1,80 Meter groß. Beide waren dunkle Bekleidet. Einer der Beiden trug eine Basecap und soll einen leichten Bart gehabt haben. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei nach den beiden Männern verlief bislang ohne Erfolg. Zeugen, die Hinweise zu den Beschriebenen oder der Tat geben können, werden gebeten, sich bei den Ermittlern der Kriminalpolizei K21-22 in Darmstadt zu melden (06151/969-0).

