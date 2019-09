Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Fürth/Brandau: Mit 1,5 Promille am Steuer gestoppt

Zeuge meldet betrunkenen Autofahrer und nimmt die Verfolgung auf

Fürth/Brandau (ots)

Wegen des Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr wird sich zukünftig ein 45 Jahre alter Mann aus Pfungstadt strafrechtlich verantworten müssen. Am Mittwochabend (5.9.), gegen 23 Uhr, hatte der Beschuldigte mit seiner auffälligen Fahrweise, am Steuer eines roten Kombis, die Aufmerksamkeit eines Zeugen geweckt. Dieser alarmierte die Polizei und folgte souverän dem in Schlangenlinien fahrenden Wagenlenker. Dabei gab er den Ordnungshütern kontinuierlich seinen Standort durch, so dass sie den offenbar betrunkenen Mann in Brandau lokalisieren und stoppen konnten. Ein Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht mit angezeigten 1,5 Promille. Damit endete die Fahrt des Pfungstädters auf der Wache mit einer Blutprobenentnahme und der Erstattung einer Verkehrsstrafanzeige.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell