Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Einhausen/ Klein-Hausen: Verkehrsschilder mit Farbe beschmiert

Einhausen (ots)

Noch unbekannte Vandalen haben in der Zeit zwischen Dienstag (27.8.) und Dienstag (3.9.) im Stadtgebiet Klein-Hausen, Verkehrsschilder mit Farbe beschmiert und damit einen Schaden von mindestens 100 Euro verursacht. Festgestellt wurden die beschädigten Schilder unter anderem in der Friedensstraße und im Bereich des Fahrradweges "Weschnitzbrücke". Wegen des Verdachts der Sachbeschädigung wurde Anzeige bei der Polizei Heppenheim erstattet. Mit den weiteren Ermittlungen ist nun die Dezentrale Ermittlungsgruppe in Heppenheim betraut. Sachdienliche Hinweise werden an die Beamten unter der Rufnummer 06252/7060 erbeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell