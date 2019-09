Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Sportsbars und Imbiss kontrolliert

34 Personen überprüft

Zwei Betriebe durch Stadtpolizei geschlossen

Rüsselsheim (ots)

Zusammen mit Mitarbeitenden der Stadtpolizei Rüsselsheim haben Polizeikräfte am Mittwoch (04.09.) mehrere Sportsbars und einen Imbiss in der Rüsselsheimer Innenstadt ins Visier genommen. Ab 17 Uhr überprüften die Einsatzkräfte vier Bars in der Waldstraße, Bauschheimer Straße und am Löwenplatz sowie einen Imbiss ebenfalls in der Bauschheimer Straße. Insgesamt kontrollierten die Polizisten dabei 34 Personen. Es wurden Verstöße gegen das Nichtraucherschutzgesetz, die Spieleverordnung, die Hygieneordnung, das Jugendschutzgesetz sowie die Bauordnung festgestellt und geahndet. Drei Spielautomaten kamen in amtliche Verwahrung. Zudem ordneten die Mitarbeiter der Stadt in zwei Fällen die Schließung des Betriebes an.

