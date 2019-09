Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: E-Bike Fahrerin bei Unfall leicht verletzt

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Eine 52 Jahre alte E-Bike Fahrerin wurde bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend (04.09.) leicht verletzt. Ein 45-Jähriger war mit seinem Auto gegen 18.20 Uhr auf der Leipziger Straße unterwegs und wollte an der Kreuzung mit der Rheinstraße nach rechts abbiegen. Nach ersten Erkenntnissen missachtete der Mann aus Ginsheim-Gustavsburg hierbei die Vorfahrt der von links kommenden 52-Jährigen. Bei dem Zusammenstoß wurde die Frau, die ebenfalls aus Ginsheim-Gustavsburg kommt, leicht verletzt. Am Auto sowie dem Fahrrad entstand ein Gesamtschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro.

