Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: Gestohlenes Fahrrad wiedererkannt

13-Jähriger kommt für Diebstahl in Frage

Kelsterbach (ots)

Ein Fahrraddiebstahl konnte am Mittwoch (04.09.) schnell gerklärt werden, nachdem der Besitzer sein als gestohlen gemeldetes Mountainbike wiedererkannte. Ein 24-Jähriger hatte sein Velo gegen 7.40 Uhr am Bahnhof an einem Fahrradständer abgeschlossen. Als er gegen 16.30 Uhr zurückkam, bemerkte er den Diebstahl und erstattete Strafanzeige bei der Polizei. Gegen 17.40 Uhr verständigte der Kelsterbacher erneut die Polizei und teilte mit, dass sein Fahrrad vor einem Discounter in der Straße "Langer Kornweg" steht. Tatsächlich konnte die alarmierte Streife das Mountainbike vor Ort sicherstellen und auch den mutmaßlichen Dieb, einen 13-jährigen Jungen aus Kelsterbach, vorläufig festnehmen. Das Rad wurde dem Besitzer ausgehändigt und das Kind seinen Erziehungsberechtigten übergeben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell