Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Riedstadt-Goddelau: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Groß-Gerau (ots)

Bereits am 29.08.2019 gegen 16:36 Uhr kam es in der Straße Philippsanlage in 64560 Riedstadt-Goddelau zu einer Verkehrsunfallflucht im Begegnungsverkehr. Hierbei stieß bislang nicht bekannter Fahrzeugführer mit seinem Opel Vivaro, Farbe schwarz, bei der Vorbeifahrt gegen den linken Außenspiegel eines weißen PKW. Hierdurch entstand Sachschaden i. H. v. ca. 250 Euro. Der Wagenlenker entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Sachdienliche Hinweise erbeten an die Polizeistation Groß-Gerau, Tel. 06152-1750.

