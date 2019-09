Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erbach: 15-jährige Vermisste wieder aufgefunden

Erbach (ots)

Die Fahndung nach einem 15 Jahre alten Mädchen, das als vermisst gemeldet war, kann eingestellt werden. Die Jugendliche wurde in Köln in Obhut genommen.

Seit dem 13. August waren die Ermittler der Polizei auf der Suche nach der jungen Frau, die in einer Wohngruppe in Erbach wohnt. An dem Morgen hatte sie sich auf dem Weg zur Schule gemacht, war dort aber nicht angekommen.

Wir bitten alle Medienvertreter, das Bild der 15-Jährigen zu löschen.

