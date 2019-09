Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Zahlreiche "Gurtmuffel" bei Kontrolle erwischt

Auch zwei Kinder waren ungesichert unterwegs

48-Jähriger ohne Führerschein unterwegs

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Beamte der Polizeistation Bischofsheim haben am Mittwochmittag (04.09.) eine Verkehrskontrolle in Ginsheim durchgeführt und dabei "Gurtmuffel" im Visier gehabt. In der Zeit von 13 Uhr bis 14 Uhr wurden insgesamt 13 Gurtverstöße im Bereich der Kreuzung Albrecht-Dürer-Straße und Justus-von-Liebig-Straße von den Beamten geahndet. Auch zwei Kinder konnten die Polizisten ungesichert in gestoppten Autos ausmachen, was ein deutlich höheres Bußgeld für die Fahrer zur Folge hat.

Auch ein 48 Jahre alter Autofahrer war der Streife aufgefallen, da er keinen Sicherheitsgurt angelegt hatte. Bei der anschließenden Kontrolle händigte der Wiesbadener den Beamten einen polnischen Führerschein aus. Ermittlungen ergaben jedoch, dass gegen den 48-Jährigen eine Fahrerlaubnissperre bestand und seitdem keine neue Fahrerlaubnis erworben wurde. Der Gestoppte wurde vorläufig festgenommen und Strafanzeige wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis erstattet.

