Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Reinheim: Roten Citroen zerkratzt

Reinheim (ots)

Rund 1000 Euro Schaden verursachten bislang unbekannte Täter, nachdem sie ein rotes Auto, der Marke Citroen, auf einem Parkplatz in der Straße "Am Schwimmbad" zerkratzten. Das Fahrzeug war in der Zeit zwischen Montagabend (02.09) und Dienstagnachmittag (03.06) dort geparkt. In diesem Zusammenhang suchen die Beamten der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Ober-Ramstadt Zeugen des Vorfalls (06154/6330-0).

