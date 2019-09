Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Umstadt: Auf Tankstelle beklaut

Wer hat etwas beobachtet?

Groß-Umstadt (ots)

Wenige Minuten reichten einem Dieb am Montagabend (2.9.) aus, um sich einen eReader Kindle von dem Beifahrersitz eines Toyota Carina zu schnappen und damit unerkannt das Weite zu suchen. Zum Zeitpunkt des Diebstahls, zwischen 19.10 Uhr und 19.20 Uhr, stand das silberfarbene Fahrzeug kurzzeitig unbeaufsichtigt an der Tanksäule in der Georg-August-Zinn-Str., während sein Besitzer die Rechnung im Verkaufsraum bezahlte. Die Polizei in Dieburg ist mit dem Fall betraut und bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Beobachtungen gemacht haben, sich mit den Beamten, unter der Rufnummer 06071/96560, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell