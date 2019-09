Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Ehrliche Finderin gibt Briefumschlag mit rund 2000 Euro bei der Polizei ab

Bensheim (ots)

Ein großes "Dankeschön", verbunden mit einem dicken Lob, hat sich eine 49 Jahre alte Frau aus Bensheim verdient. Die aufrichtige Bensheimerin hatte am Dienstag (3.9.), unweit des Winzerfestes, im Bereich der "Obere Grieselstraße", einen Briefumschlag mit wertvollem Inhalt gefunden. Dabei handelte es sich um eine Lohnabrechnung mit Bargeld in Höhe von rund 2000 Euro. Ohne zu zögern suchte die 49-Jährige die Polizeistation Bensheim auf und gab den Briefumschlag ab. Dort wurde der 35 Jahre alte Verlierer mithilfe der Lohnabrechnung schnell ausfindig gemacht. Noch am selben Abend erschien der Mann aus Bensheim auf der Wache und nahm glücklich und erleichtert sein Geld entgegen. Ob die ehrliche Finderin im Anschluss verdient "belohnt" wurde ist derzeit noch nicht bekannt. Die Anerkennung der Ordnungshüter für ihr vorbildliches und aufrichtiges Handeln ist ihr in jedem Fall schon jetzt sicher.

