Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Stockstadt: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Vermutlich berauscht und ohne Führerschein unterwegs gewesen

Stockstadt (ots)

Ein 32-Jähriger wurde bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmittag (03.09.) schwer verletzt. Gegen 12.30 Uhr befuhr der Mann aus Riedstadt mit seinem Motorrad die Bundesstraße 44 in Richtung Süden. An der Kreuzung mit der Kreisstraße 154 ordnete sich ein 63 Jahre alter Autofahrer unvermittelt von der Linksabbiegerspur auf die Geradeausspur ein und übersah den Biker. Dieser wurde beim Zusammenstoß und Sturz schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. Aufgrund erster Erkenntnisse war der 32-Jährige vermutlich unter Drogeneinfluss unterwegs. Bei ihm wurden Kleinstmengen Amphetamin sichergestellt und eine Blutentnahme durchgeführt. Zudem ist er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und muss sich deswegen ebenfalls strafrechtlich verantworten. Warum ihn der Autofahrer übersah, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 11.000 Euro geschätzt. Aufgrund der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

