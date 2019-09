Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Seeheim-Jugenheim: Kripo ermittelt nach Einbruch in Bäckerei

Seeheim-Jugenheim (ots)

Über die aufgebrochene Eingangstür gelangten in der Nacht zum Mittwoch (03.-04.09) Einbrecher in eine Bäckerei in der Straße "Am Grundweg". Nach ersten Ermittlungen erbeuteten die Täter aus den Räumlichkeiten der Bäckerei zwei tragbare Tresore, mit denen sie unerkannt flüchteten. Wie hoch der durch den Einbruch entstandene Schade ist, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Die Ermittler des Kommissariats 21-22 in Darmstadt suchen in diesem Zusammenhang Zeugen, die diese Tat beobachtet haben. Auch Hinweise zum Verbleib der beiden Tresore können der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 06151/969-0 mitgeteilt werden.

