Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bürstadt: Renitenter Ladendieb festgenommen

Anzeige und Gewahrsam-

Bürtsadt (ots)

Der versuchte Diebstahl von zwei Bierflaschen endete für einen 30 Jahre alten Mann am Dienstagnachmittag (3.9.) im Gewahrsam der Polizei. In einem Supermarkt in der Mainstraße war der Bürstädter gegen 16 Uhr von einer Mitarbeiterin dabei ertappt worden, als er ohne zu bezahlen den Laden mit den Getränken verlassen wollte. Angesprochen von den Angestellten des Marktes reagierte der Mann sofort aggressiv. Neben zahlreichen Beleidigungen schlug der Mann um sich und unternahm außerdem den Versuch, Getränkekisten auf die Zeugen zu werfen. Mit vereinten Kräften gelang es den Angestellten schlussendlich, den renitenten Mann bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei festzuhalten. Die Ordnungshüter nahmen den Beschuldigten fest und brachten ihn zur Wache. Dort ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 2,14 Promille. Eine darauffolgende Blutprobenentnahme wird zudem zeigen, ob neben dem Alkoholkonsum auch andere Drogen mit im Spiel und Grund für das Verhalten des 30-Jährigen waren. Neben der Einleitung eines Verfahrens wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls musste der Mann die Nacht, zu Verhinderung weiterer Straftaten, in einer Zelle der Polizeistation Lampertheim verbringen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell