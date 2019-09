Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Roßdorf: Gelkassette vom Erdbeerfeld aufgebrochen

Roßdorf (ots)

Eine Geldkassette eines Erdbeerfeldes in der "Alte Dieburger Straße", Ecke der Bundesstraße 38, geriet am Dienstagabend (03.09) in das Visier von Dieben. Gegen kurz vor 22 Uhr wurden zwei Tatverdächtige von einem aufmerksamen Zeugen im Bereich der Kasse beobachtet, die daraufhin mit einem dunklen Auto in Richtung Roßdorf davonfuhren. Im Anschluss wurde die aufgebrochene Geldkassette festgestellt. Bei den beiden Tatverdächtigen soll es sich um einen Mann und eine Frau gehandelt haben. Der Mann wurde als etwa 40 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß und von schlanker Statur beschrieben. Er soll dunkle, glatte Haare haben und war mit einer dunklen Hose bekleidet. Die Frau soll ebenfalls etwa 40 Jahre alt sein. Sie wurde als circa 1,75 Meter groß, von kräftiger Statur und mit blondgelockten Haar beschrieben. Sie soll eine Brille sowie einen rosafarbenen Jogginganzug getragen haben. Wer Hinweise zu den beiden Personen oder zur der Tat geben kann, wird gebeten, sich bei den Beamten der Ermittlungsgruppe der Polizeistation Ober-Ramstadt zu melden (06154/6330-0).

