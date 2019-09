Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Höchst im Odenwald/ Mümling-Grumbach: Motorrad aus Lagerhalle gestohlen

Zeugen gesucht

Höchst im Odenwald (ots)

Wie erst jetzt der Polizei bekannt wurde haben noch unbekannte Diebe in den zurückliegenden Wochen ihr Unwesen "Im Wolfsgrund" getrieben und sich gewaltsam Zugang zu einer Lagerhalle verschafft. Der Tatzeitraum wird, ersten Erkenntnissen zufolge, zwischen Donnerstag (1.8.) und Dienstag (3.9.) eingrenzt. Innerhalb dieser Zeit entwendeten die Kriminellen ein blaues, in der Halle abgestelltes, Motorrad vom Hersteller Yamaha. An dem Zweirad war das bereits entstempelte Kennzeichen ERB-TC angebracht. Der Wert der gestohlenen Maschine dürfte mehrere Tausend Euro betragen.

Die Kriminalpolizei in Erbach (K21/22) ist mit dem Fall betraut und sucht für den Fortgang der Ermittlungen, Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen. Wer im benannten Zeitraum und in Tatortnähe verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Angaben zum Verbleib des Motorrades machen kann, wird gebeten, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen (06163/9410).

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell