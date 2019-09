Polizeipräsidium Südhessen

Am Dienstag (3.9.) gegen 20 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Autos in der Gammelsbacher Straße. Hierbei touchierte eine 77-jährige Frau aus den Niederlanden einen am rechten Fahrbahnrand parkenden Wagen mit ihrem rechten Außenspiegel.

Die Frau setzte ihre Fahrt aufgrund des Verkehrs noch einige Meter weiter und wendete anschließend, um wieder an die Unfallstelle zurückzukehren. Bei ihrer Ankunft an der Unfallstelle war das zuvor geparkte Fahrzeug allerdings nicht mehr vor Ort.

Die Polizeistation Erbach hat die Ermittlungen in dieser Sache aufgenommen und bittet den geschädigten Autobesitzer und Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Sachverhalt geben können, sich bei der Polizei in Erbach telefonisch unter der Rufnummer 06062 / 9530 zu melden.

