Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Heppenheim: Brand in einer Autowerkstatt - ##Abschlussmeldung##

Heppenheim (ots)

Am Dienstag (03.09.) um 18:40 Uhr wurde der Polizei Heppenheim ein Brand auf dem Gelände einer Werkstatt in der Gunderslache gemeldet. Vor Ort war eine große Rauchsäule feststellbar. Diese entstand in einer dortigen Lagerhalle, in der sich in Containern gelagerte Autoreifen befanden. Durch die Einsatzkräfte der Polizei wurden die Bewohner im weiteren Umfeld der Brandstelle mittels Lautsprecherdurchsagen vorsichtshalber gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Eine Gesundheitsgefährdung bestand nach Angaben der Feuerwehr jedoch zu keinem Zeitpunkt. Durch die Feuerwehren aus Heppenheim, Heppenheim-Kirschhausen und Heppenheim-Erbach konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Bei dem Brand wurden keine Personen verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere zehntausend Euro. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei in Heppenheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Berichterstatter: POK Winkenbach, Polizeistation Heppenheim

Matthias Brosch, PHK und PvD

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Führungsdienst (PvD)

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Telefon: 06151 - 969 3030

oder

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Telefon: 06151 - 969 2400

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell