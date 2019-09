Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Dieburg:Kradfahrer auf B26 gestürzt

Dieburg (ots)

Am 03.09.2019 ereignete sich auf der B26/ Tangente zur B45 ein Verkehrsunfall, bei dem ein Kradfahrer schwer verletzt wurde. Den bisherigen Ermittlungen zufolge befuhr ein 34-jähriger Kradfahrer aus Rodgau gegen 17:40 Uhr die B26 aus Darmstadt kommend und beabsichtigte an der Tangente zur B45 auf diese in FR Hanau zu wechseln. Hierbei geriet der Kradfahrer aus bisher unbekannten Gründen ins Schleudern, verlor die Kontrolle über sein Krad und stürzte. Der Kradfahrer wurde schwer verletzt und kam nach notärztlicher Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus. Am Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von 2000 EUR. Während der Unfallaufnahme kam es zu leichten Behinderungen, da die linke Spur der B 45 kurzzeitig für den Fzg-Verkehr gesperrt werden musste.

