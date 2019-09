Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Unbekannter spricht 7-Jährige an

Polizei nimmt 76-Jährigen mit aufs Revier

Griesheim (ots)

Zivilfahnder haben am Dienstagnachmittag (03.09.) einen 76 Jahre alten verwirrten Mann kontrolliert. Nach derzeitigen Erkenntnissen soll der Griesheimer am Montagnachmittag (02.09) ein 7-jähriges Mädchen am Hans-Karl-Platz angesprochen haben. Das Kind erzählte den Vorfall ihren Eltern, die wiederum die Polizei verständigten. Im Rahmen der Ermittlungen und nach einem Hinweis konnte der Beschriebene heute gegen 13 Uhr am Marktplatz durch zivile Polizeistreifen angetroffen werden. Der 76-Jährige wurde zur Feststellung seiner Personalien zur Polizeistation gebracht.

Wichtige Verhaltenshinweise können unter untenstehenden Link eingesehen werden.

Unsere Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/4058304

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Tobias Laubach

Telefon: 06151/969-2401

Mobil: 0173-6596648

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell