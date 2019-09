Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mühltal-Nieder-Ramstadt: 38-Jähriger fährt entgegengesetzt der Einbahnstraße

Mühltal (ots)

Weil ein 38-jähriger Mann am Montagabend (02.09) entgegengesetzt einer Einbahnstraße fuhr, geriet er in den Fokus einer Streife der Polizeistation Ober-Ramstadt. In der Bahnhofstraße gelang es den Beamten den 38-jährigen Autofahrer anzuhalten und zu kontrollieren, nachdem er nur verzögert auf die Anhaltesignale der Polizisten reagierte. Schnell war der Streife klar, dass der Mann betrunken sein musste, weil dieser torkelnd sein Fahrzeug verließ. Ein Atemalkoholtest von über 2 Promille bestätigte den Verdacht. Die Fahrt endete mit einer Blutentnahme auf dem Polizeirevier. Zudem wird sich der 38-Jährige wegen der Trunkenheitsfahrt strafrechtlich verantworten müssen.

