Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Festnahme nach Gurtverstoß

28-Jähriger ohne Führerschein unterwegs

Mörfelden-Walldorf (ots)

Wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis muss sich ein 28-Jähriger nach seiner Festnahme am Montagnachmittag (02.09.) in einem Verfahren verantworten. Eine Streife der Polizeistation in Walldorf hielt den Mann aus der Doppelstadt gegen 16.30 Uhr in der Waldstraße aufgrund eines Gurtverstoßes an. Bei der anschließenden Kontrolle konnte er jedoch keinen Führerschein vorweisen. Ein Abgleich ergab, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Fahrt war damit unfreiwillig zu Ende. Der 28 Jahre alte Fahrer wurde vorläufig festgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell