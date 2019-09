Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mühltal/ Nieder-Ramstadt: Mann attackiert Frau und verletzt sie im Gesicht

Fahndungsmaßnahmen der Polizei führen zu Festnahme eines Verdächtigen

Ermittlungen dauern an

Mühltal (ots)

"Etwa 50 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 Meter groß, ein westeuropäisches Erscheinungsbild und insgesamt einen obdachlosen Eindruck erweckend, den "strähnig-zottelige" graublonde Haare, verstärkten." So lautete die Personenbeschreibung eines Mannes, der am Sonntag (18.8.) im Bereich der Ober-Ramstädter Straße, am "Traisaer Hüttchen", eine 48 Jahre alte Frau beleidigt und sowohl sie als auch ihren Hund unvermittelt attackiert haben soll. Mit einem Faustschlag in das Gesicht der Passantin verletzte der noch Unbekannte die Frau im Gesicht. Zudem trat er ohne ersichtlichen Grund auch ihren Hund gegen den Kopf.

Die Dezentrale Ermittlungsgruppe der Polizei in Ober-Ramstadt hatte unmittelbar nach Bekanntgabe des Geschehens ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und Strafanzeige wegen des Verdachts der Körperverletzung, Beleidigung auf sexueller Grundlage und Verstoß gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet.

Im Rahmen der Ermittlungen und polizeilicher Fahndungsmaßnahmen haben Zivilbeamte des Polizeipräsidiums Südhessen am späten Freitagabend (30.8.) einen mutmaßlichen Tatverdächtigen vorläufig festgenommen. Gegen 22 Uhr hatten die Polizisten den augenscheinlich Obdachlosen im Bereich der Alberts-Brunnen-Hütte bei Darmstadt lokalisiert und zur Klärung seiner Identität mit zur Wache genommen. Das Aussehen des 57-Jährigen zeigte Übereinstimmungen mit dem beschriebenen Täter. Ob es sich bei dem Festgenommenen tatsächlich um den Gesuchten handelt, werden die andauernden Ermittlungen zeigen.

Für den Fortgang des Verfahrens suchen die Beamten in Ober-Ramstadt weiterhin Zeugen, die in diesem Zusammenhang ergänzende Hinweise zu der beschriebenen Person geben können. Möglicherweise konnten ähnliche Vorfälle bereits in der Vergangenheit beobachtet werden, die nicht zur Anzeige gebracht wurden? Hinweisgeber oder mögliche Geschädigte, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06154/63300 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.

