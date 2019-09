Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Grasellenbach: Schwarzer Golf von unbekannten Fahrzeug touchiert

Augenzeugen des Unfalls gesucht

Grasellenbach (ots)

Für den Fortgang der Ermittlungen sucht die Polizei in Wald-Michelbach Augenzeugen eines Unfalls, der sich bereits in der Zeit zwischen Mittwoch (28.8.), 21 Uhr und Donnerstag (29.8.), 6.30 Uhr, in der Güttersbacher Straße ereignet hat. Ein dort geparkter schwarzer Golf war dort von einem noch unbekannten Fahrzeug offenbar touchiert worden, wobei an dem Fahrzeug ein Schaden von mindestens 1000 Euro verursacht wurde. Ohne seine Personalien zu hinterlassen oder sich um den Schaden zu kümmern, setzte der Unfallverursacher seine Fahrt fort. Die Polizei hat nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Unfallflucht eingeleitet. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen oder Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten, unter der Rufnummer 06207/94050, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell